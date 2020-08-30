Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi - Son Dakika

Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi
Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı.
Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul'un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.
(İHA)
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