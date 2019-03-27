Son Dakika Haberleri: Dev Turna Balığı İlgi Odağı Oldu

Dev Turna Balığı İlgi Odağı Oldu

44 dakika önce

Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.

Dev Turna Balığı İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Kemaliye, Fırat Nehri, Erzincan, Güncel
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