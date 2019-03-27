Dev Turna Balığı İlgi Odağı Oldu
44 dakika önce
Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.
Erzincan
'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.
Erzincan'ın Kemaliye
ilçesinden geçen Fırat Nehri
'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: İHA
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