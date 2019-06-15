Dev uçak böyle batırıldı
1 saat önce
Antalya'dan Edirne'nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
'dan Edirne
'nin Keşan
ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı. 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl ise emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan havalimanından yüklenerek Keşan'a getirildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde gövde montajı tamamlanan dev uçak İbrice Limanı'nda denize batırılacağı 1 mil açığa çekildi. Dev uçağın çekilmesi ile batırılma işlemlerine başlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda dev uçak denize batırıldı. 30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık yolcu uçağı oldu.
(İHA)
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