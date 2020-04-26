Dev uçurtmayla 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Dev uçurtmayla 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Dev uçurtmayla 'evde kal' çağrısı Van semalarında uçurtmalı 'evde kal' çağrısı dikkat çekti Van'da reklam firması işletmecisi Seyfettin Balıkçı, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Van' yazılı dev uçurtmayı gençlerden de yardım...

Dev uçurtmayla 'evde kal' çağrısı

Van semalarında uçurtmalı 'evde kal' çağrısı dikkat çekti

VAN - Van'da reklam firması işletmecisi Seyfettin Balıkçı, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Van' yazılı dev uçurtmayı gençlerden de yardım alarak uçurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olmak olarak değerlendirilirken, yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için 'evde kal' çağrıları yapıyor.

Bu kapsamda düzenlediği etkinlikle halkın dikkatini çekmek amacıyla bir çalışma başlatan reklam firması işletmecisi Balıkçı, kardeşiyle birlikte 9 metrekare büyüklüğünde dev bir uçurtma yaptı. 'Evde Kal Van' yazılı dev uçurtmayı yaşadığı İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesine götüren Balıkçı, mahalledeki gençlerden de yardım alarak uçurtmayı uçurdu. Mahalle semalarında uçan dev uçurtmanın ipini gençler zorlukla tutarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Çalışmamız amacına ulaştı"

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan reklam firması işletmecisi Balıkçı, korona virüsten korunmak için 'evde kal' çağrısına destek vermek istediğini belirtti. Bu çerçevede uçurtma uçurma fikrini edindiklerini ifade eden Balıkçı, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında devletimizin 'evde kal' çağrısına katkıda bulunmak için bizler de bir çalışma yaptık. Kardeşimle birlikte 3 metreye 3 metre büyüklüğünde bir uçurtma yaparak bir farkındalık oluşturmak istedik. Çalışmamız amacına ulaştı. Gerek çevremizden, gerekse de sosyal medyada aldığımız tebrik mesajları bizleri çok mutlu etti. Herkese buradan çok teşekkür ederiz. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye" dedi.

Dev uçurtmayla 'evde kal' çağrısı

Çin Halk Cumhuriyeti, Evde Kal, Wuhan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:59 Kaynak: İHA

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