Dev ulaşım projesi için 8 firma yarıştı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda rahatlamayı sağlayacak Buca Metrosu'nun yapımı için son aşama ihaleyi de tamamladı. Kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca metrosu için düzenlenen uluslararası ihalede aralarında Çin, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı 8 dev firma ve konsorsiyum yarıştı. İhale sonrası değerlendirme yapan Başkan Soyer, katılımcı sayısı ve ihaleye giren firmaların güçlü sermaye yapısına dikkat çekerek, "Bucalılara, İzmirlilere ve Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun. İhaleyi en hızlı şekilde neticelendirerek Buca Metro'sunun yapımına başlayacağız" dedi.

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü- Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun son aşama yapım ihalesi bugün düzenlendi. Daha önce ön yeterlilik alan, aralarında Rus, Çin, Azerbaycan ile Amerikan firmalarının da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyumdan 8'i kent tarihinin en büyük yatırımı olacak 13,5 kilometrelik hattın yapımı için yarıştı. İhale, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. İhale usulüne göre mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

Başkan ihaleyi canlı yayından izledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihaleyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile canlı yayından izledi. İhalenin ardından değerlendirme yapan Başkan Soyer, hem katılımcı sayısı hem katılan firmaların güçlü sermaye yapısı nedeniyle ihalenin başarılı geçtiğini belirterek, "Firmaların verdiği mali teklifler arasında önemli farklar var. Bu farkların da gerekçelerini hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Uluslararası ihale mevzuatı çerçevesinde ihaleyi en hızlı şekilde neticelendireceğiz. Bizim oluşturduğumuz konsorsiyumun sağladığı bütçenin sınırları içinde kalan bir ihale olacak. Ayrıca bir kaynak yaratmamız gerekmeyecek. Başarılı bir ihale, çok başarılı bir katılım. Bucalılara, İzmirlilere, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

İhaleye katılan firmalar ve mali teklifleri ise şöyle; (KDV hariç)

Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı - 4 milyar 721 milyon 866 bin TL.

China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı - 6 milyar 998 milyon 246 bin TL.

Dentas - Gürbag İş Ortaklığı - 7 milyar 196 milyon 217 bin TL.

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş - 6 milyar 932 milyon 477 bin TL.

EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu - 9 milyar 682 milyon 906 bin TL.

Gülermak İnşaat - 3 milyar 921 milyon 498 bin TL.

JV Of Dillingham Construction - Özaltın İnşaat İş Ortaklığı - 4 milyar 357 milyon 481 bin TL.

Yapı Merkezi - Nurol İş Ortaklığı - 3 milyar 392 milyon 950 bin TL.

Temmuz ayında ilk kredi sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Temmuz ayında imzalandı. 125 milyon euro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + %3,20 faiz oranına sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen Mayıs ayı içinde Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon euro olmak üzere toplam 250 milyon, Temmuz ayının sonunda ise Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon euroluk yetkilendirme anlaşması imzalandı.

Sürücüsüz hizmet verecek

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13,5 km. olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. - İZMİR