Dev uyuşturucu operasyonu davası 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Erzurum'da cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.



24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum - Erzincan kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 7 sanık bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3. kez hakim karşısına çıkarıldı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlıların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek", ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olarak polis kayıtlarına geçen olayla ilgili olarak uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Hacı Karahan, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Saat 10.15 sıralarında başlayan duruşmaya sanıkların yakınları da izleyici olarak katıldı.



Duruşmada tanıklar dinlendikten sonra sanıkların savunmaları alındı. Duruşmanın sonunda ise sanık avukatları savunma yaptı.



Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Nisan'a erteledi. - ERZURUM