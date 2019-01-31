Son Dakika Haberleri: Dev Uyuşturucu Operasyonu: Tam Yarım Ton!

Dev Uyuşturucu Operasyonu: Tam Yarım Ton!

20 dakika önce

İstanbul'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Dev Uyuşturucu Operasyonu: Tam Yarım Ton!, System.String[]
İstanbul'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da bir tıra operasyon düzenledi. Operasyonda 500 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir tırda 500 kg uyuşturucu skunk maddesi yakalanmış, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Jandarma mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. İstanbul'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Güncel
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