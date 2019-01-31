Dev Uyuşturucu Operasyonu: Tam Yarım Ton!
20 dakika önce
İstanbul'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
İstanbul
'da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, İstanbul'da bir tıra operasyon düzenledi. Operasyonda 500 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Haberi İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir tırda 500 kg uyuşturucu skunk maddesi yakalanmış, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Jandarma mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. İstanbul'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı
Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi