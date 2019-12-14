Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika

Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

7 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen ve 890 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen ve 890 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.


Gaziantep'te l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri öncülüğündeki 890 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği uyuşturucu kullanımı, imalatı ve ticaretine yönelik yapılan dev operasyonların 5.'si Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirilmiş, yapılan baskın ve aramalarda ise toplam 34 kişi gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınan 34 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan 19'u tutuklandı. Şahıslardan 5'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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