Son Dakika Haberleri: Dev vinç, akkuyu ngs sahasına kuruldu
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Dev vinç, akkuyu ngs sahasına kuruldu

1 saat önce

MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından inşası sürdürülen Akkuyu NGS inşaat sahasında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin montajı tamamlandı.

Dev vinç, akkuyu ngs sahasına kuruldu, System.String[]

MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından inşası sürdürülen Akkuyu NGS inşaat sahasında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin montajı tamamlandı.

İnşaat sahasına deniz yolu ile getirilen vinç, uzman personeller tarafından kuruldu ve testlerin ardından hizmete alındı. Yük kaldırma mekanizmasının ağırlığı 3,5 bin ton olan vincin maksimum kaldırma yüksekliği 149 metreyi, maksimum kaldırma mesafesi ise 129 metreyi bulacak. İlave ekipman da dahil olmak üzere gemi ile taşınan yükün toplam ağırlığı, yaklaşık 4 bin tona ulaştı.

LR13000 vinci ile ilk olarak 1 nolu güç ünitesinde kor tutucu ekipmanının kurulumu yapılacak. İlerleyen süreçte de nükleer ada içerisindeki reaktör kabı, buhar jeneratörleri ve basınç kompansatörü gibi büyük boyutlu ekipmanlar ile reaktör binasının kubbesi Liebherr LR13000 kullanılarak monte edilecek.

Ankara Ticaret Odası, Akkuyu, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:38 Kaynak: DHA
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