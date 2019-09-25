Son Dakika Haberleri: Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık
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Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık

57 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti.

Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti. İnceleme yapan AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının yarığa neden olduğunu bildirdi.


Geçtiğimiz günlerde Denizli'de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı birçok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor. Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın'a ait kabak tarlasında meydana gelen, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedeninin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğüne bildirdi.


Bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık neden oldu


Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi.


Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
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