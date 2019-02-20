Dev Yayın Balığı Görenleri Şaşırttı

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde, 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde, 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı.



Salihli ve Köprübaşı İlçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde yakalanan dev yayın balığı dikkat çekti. 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 20 liradan satıldı. Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan, "Arkadaşlarla birlikte baraj gölünde ava çıkmıştık. Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce biz de şaşırdık. Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerek ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil. Uzun uğraşların sonucunda balığı yakaladık. Yayın balığını kilogramı 20 liradan İstanbul'dan gelen alıcılara sattık" dedi.



- Manisa

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