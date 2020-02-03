Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı - Son Dakika

Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki balıkçıda bulunan, 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.

Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki balıkçıda bulunan, 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.

Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa çıkarıldı. Balıkçının önünden geçerken dev balığı görenler de dikkatle baktı. Bazı kişiler ise cep telefonu kamerasıyla yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı.Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.


Demirköprü Barajı, Turgutlu, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:14 Kaynak: DHA
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2 metrelik dev yayın balığının kilosu 30 liradan satıldı
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