Dev yıldız gizemli bir şekilde ortadan kayboldu - Son Dakika

Dev yıldız gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Astronomlar, dev bir yıldızın bir anda ortadan kaybolmasına bir açıklama getirmeye çalışıyor.

Astronomlar, dev bir yıldızın bir anda ortadan kaybolmasına bir açıklama getirmeye çalışıyor.

Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Konuyla ilgili iki teoriden biri, yıldızın süpernova patlaması yapmadan karadeliğe dönüşmüş olabileceği yönünde.

Eğer bu doğrulanırsa, tarihte ilk defa süpernova patlaması olmadan karadeliğe dönüşümün mümkün olduğu ortaya çıkacak.

Mevcut teoriler, bu kategorideki dev yıldızların bir süpernova patlamasından sonra karadeliğe dönüşebileceğini söylüyor.

Bugüne kadar bunun aksi hiçbir gözlem yapılmamıştı.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayınlanan makaleye göre ikinci teori ise yıldızın bir toz tabakasının ardında kaldığı yönünde.

PHL 293B adlı yıldız, Kova (aquarius) takım yıldızında yer alan 75 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kinman Cüce Galaksisi'nde bulunuyor.

Mavi ışıklı değişken yıldız kategorisinde yer alan bu gök cismi, güneşten 2,5 milyon kat daha fazla ışık yayıyor.

Bu tip yıldızlar dengesiz oluyor ve parlaklıkları büyük değişiklikler gösteriyor.

2001 ve 2011 arasında yıldızı inceleyen bilim insanları, ömrünün sonuna yaklaştığını tespit etmişti.

Kinman Cüce Galaksisi dünyaya çok uzak olduğu için, içindeki yıldızları tek tek görmek mümkün değil. Fakat bilim insanları onların izlerini farklı yöntemlerle takip edebiliyor.

2019'da İrlanda'daki Trinity College Dublin'den doktora öğrencisi Andrew Allan, ömrünün sonuna yaklaşmış yıldızların nasıl öldüğünü anlamak için teleskopları yıldızın olduğu galaksiye doğrulttu.

Fakat Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Çok Büyük Teleskop'u yıldıza dair hiçbir ize rastlayamadı.

Allan "Yıldızın ortadan kaybolması bizi çok şaşırttı" dedi ve ekledi:

"Böylesi büyük bir yıldızın parlak bir süpernova patlaması yapmadan ortadan kaybolması çok sıra dışı olur."

Yıldız daha önce de dış katmanlarının bir kısmını uzaya salmış, bu 2011'de sonlanmıştı.





Mavi ışıklı değişken yıldızlar ömürlerinin sonun yaklaştığında böylesi değişimler normal oluyor.

Gözlemler ve mevcut modeller üzerinde çalışan bilim insanları bu yıldızın süpernova olmadan ortadan kaybolmasına dair iki teori üretti.

Bunlardan biri, yıldızın daha az parlak bir yıldıza dönüşerek bir toz bulutu arkasında kalması.

Diğeri de yıldızın süpernova patlamasına yol açmadan bir karadeliğe dönüşmesi.

Dev yıldızların son aşamalarına dair mevcut teoriler, bir süpernova patlaması yaşayacakları yönünde.

Allan, "Bu doğrulanırsa, bunun mümkün olduğunu gösteren ilk gözlemi yapmış olacağız" dedi.

Makalenin yazarlarından Jose Groh da "Yerel evrendeki en büyük yıldızlardan biri, gecenin karanlığına karıştı" dedi.

Yıldızın başına ne geldiğini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Avrupa Güney Gözlemevi, Extremely Large Telescope'u (Aşırı Büyük Teleskop) 2025'te tamamlamış olacak.

Bu teleskop, Kinman Galaksisi'nde kaybolan PHL 293B gibi yıldızların başına gelenleri daha kolay bir şekilde anlamamıza yardımcı olacak.

Avrupa, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:17 

Son Dakika Teknoloji Dev yıldız gizemli bir şekilde ortadan kayboldu - Son Dakika

Son Dakika

14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:56 İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor!
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:01
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
13:49
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
13:37
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
13:04
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
12:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 14:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev yıldız gizemli bir şekilde ortadan kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]