Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
2 saat önce
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 663 yolcusuyla Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 663 yolcusuyla Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, Marmara Denizi yönünden gelerek Ege'ye doğru seyrini sürdürdü.
Havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin Yunanistan'ın Pire Limanı'na gideceği öğrenildi.
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