Son Dakika Haberleri: Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2 saat önce

Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 663 yolcusuyla Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 663 yolcusuyla Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, Marmara Denizi yönünden gelerek Ege'ye doğru seyrini sürdürdü.

Havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin Yunanistan'ın Pire Limanı'na gideceği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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