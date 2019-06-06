Son Dakika Haberleri: Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
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Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

50 dakika önce

Sarayburnu'na demir atan "Seven Seas Voyager" isimli dev geminin yolcularını, mehter takımı karşıladı.

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi, System.String[]
Sarayburnu'na demir atan "Seven Seas Voyager" isimli dev geminin yolcularını, mehter takımı karşıladı.
Kruvaziyer gemisi 722 yolcusuyla Sarayburnu limanına yanaştı. Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı.
İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası'na hareket edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Seas, Güncel
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