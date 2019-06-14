Son Dakika Haberleri: Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor
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Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor

2 saat önce

Antalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak.

Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor, System.String[]

Antalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak. Uçağa ait parçalar,  Antalya'dan 6 TIR'la   Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

EDİRNE,

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Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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