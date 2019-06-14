Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor
2 saat önce
Antalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Antalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak. Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.
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EDİRNE,
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EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-1
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