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Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi

48 dakika önce

Bursa Gemlik'te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.

Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi, System.String[]

Bursa Gemlik'te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.


Gemlik Belediyesi ile pek çok kurum ve kuruluşun katkıları ile düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali kapsamında dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı. Rekor "Dünya Kadın Rekorları Kitabı"na girdi. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen rekor denemesine Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Kent Konseyi yöneticileri, Gemlikli çeşitli kadın girişimciler derneklerinden temsilciler ile Prof. Dr. Orhan Kural katıldı.


Rekor denemesine vatandaşlardan büyük ilgi


Rekor denemesi için vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, hazırlıklar için bir kayık iç ve dış kaplamaları yenilenerek dev bir tabağa dönüştürüldü. Faaliyet alanına gelen Prof. Dr. Kural, onlarca izleyicinin karşısında dev tabağın ölçülerini alarak not etti. 1.59 metre genişliğinde, 4.68 metre uzunluğunda ve 29 santim derinliğinde olan tabağa kadınlar, Gemlikli zeytincilerin hediye ettikleri kilolarca teneke zeytini döktüler. Zeytinyağı ve kekikle de tatlandırılan yaklaşık bir ton zeytin, ölçümlerin ardından "Dünya Kadın Rekorları Kitabı"na "Dünyanın En Büyük Kahvaltılık Zeytin Tabağı" olarak girdi.


Rekorun ardından tabaktaki zeytinler alanda bulunan Gemliklilere ikram edildi. - BURSA

Gemlik, Zeytin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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