Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına rekabeti korumaya yönelik 6 taahhüt karşılığında onay verdi. Karar kapsamında rekabetin yoğun olduğu bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak ve üç yıl boyunca mevcut istihdam seviyesi sürdürülecek. Ayrıca KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yerli üreticilere yönelik destek programları uygulanacak.

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine ilişkin incelemesini tamamladı. Kurum, piyasada rekabetin olumsuz etkilenebileceği yönündeki endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiğine karar vererek devralma işlemine izin verdi.

48 MAĞAZA ELDEN ÇIKARILACAK

Karar kapsamında rekabetçi endişelerin yoğunlaştığı bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bunların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait mağazalardan oluşacak.

CARREFOUR BAĞIMSIZ YAPISINI KORUYACAK

Rekabet Kurumu'nun şartları arasında iki şirketin organizasyon yapısının korunması da yer aldı. Buna göre Carrefour, faaliyetlerini bağımsız organizasyon yapısıyla sürdürmeye devam edecek.

3 YIL İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK

Devralma sürecinde çalışanların haklarını korumaya yönelik önemli bir taahhüt de kabul edildi. A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı üç yıl boyunca mevcut seviyesinde tutulacak. Böylece bu süreçte istihdamın korunması hedeflenecek.

KOBİ'LERE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

A101, her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir, katalog, dijital satış ve pazarlama desteği sağlayacak. Ayrıca kadın girişimcilerin programa dahil edilmesi, yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin raflarda daha fazla yer bulmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Ekonomi, A101, Son Dakika

Son Dakika Market Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Borhan Chessmaster Academy Borhan Chessmaster Academy:
    Çok iyi bir yol haritası çizilmiş. Bu şekilde yapılan firma büyümeleri, piyasa yapısını bozmadan ve sosyal problemler olmadan çok rahat gelişir. Takip etmek lazım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.