Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Erkan, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi ve kooperatiflere kamu satın alımlarında öncelik verilmesi için özel bir model üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti. Genel Müdür Erkan, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak'ın sorularını cevapladı.