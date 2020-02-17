Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model - Son Dakika Ekonomi

Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model

20 dakika önce

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Erkan, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi ve kooperatiflere kamu satın alımlarında öncelik verilmesi için özel bir model üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti.

Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model, System.String[]

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Erkan, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi ve kooperatiflere kamu satın alımlarında öncelik verilmesi için özel bir model üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti. Genel Müdür Erkan, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak'ın sorularını cevapladı.

Ankara, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:27 
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