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Dev zincir marketlere karşı esnafa özel model
20 dakika önce
Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Erkan, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi ve kooperatiflere kamu satın alımlarında öncelik verilmesi için özel bir model üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti.
Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Erkan, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi ve kooperatiflere kamu satın alımlarında öncelik verilmesi için özel bir model üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti. Genel Müdür Erkan, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak'ın sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:27
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