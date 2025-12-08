Dev zincir marketten satın alınan sucuktan conta çıktı

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinden alınan bir sucuğun içinden makineye ait bir conta çıktığı iddiası büyük şaşkınlık yarattı.

"BU KADAR DA OLAMAZ"

Ürünü satın alan vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, sucuğun bıçakla oyulduğu ve içinden metal bir contanın çıkarıldığı açıkça görülüyor. Videoda "Bu kadar da olamaz" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti.

MARKETTEN VE MARKADAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından tüketiciler, ürün güvenliği ve denetim süreçlerinin yeterliliğini tartışmaya başladı. Market zincirinin ve üretici firmanın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.