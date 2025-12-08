Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinden alınan bir sucuğun içinden makineye ait bir conta çıktığı iddiası büyük şaşkınlık yarattı.
Ürünü satın alan vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, sucuğun bıçakla oyulduğu ve içinden metal bir contanın çıkarıldığı açıkça görülüyor. Videoda "Bu kadar da olamaz" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından tüketiciler, ürün güvenliği ve denetim süreçlerinin yeterliliğini tartışmaya başladı. Market zincirinin ve üretici firmanın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
Son Dakika › Yaşam › Dev zincir marketten satın alınan sucuktan conta çıktı - Son Dakika
