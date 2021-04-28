Dev1ce\'den beklenmedik ayrılık! Esporda transferler devam ediyor!

Danimarkalı oyuncu Dev1ce 5 yıldır formasını terlettiği Astralis'ten ayrılma kararı aldığını açıkladı. 25 yaşındaki genç oyuncunun yeni durağı iseNinjas in Pyjamas.

Dünyanın en gözde takımlardan biri olarak kabul edilen Astralis formasını terleten ve takımı ile birbirinden çok başarılar yakalayan dev1ce takımdan çekilme kararı aldı. Formasını terlettiği süre zarfında büyük paralarla buluşan Danimarkalı oyuncu beklenmedik bir gelişme ile takımdan çekilme kararı aldı. Turnuva takımı olarak bilinen Danimarka ekibi Astralis'in banko kadrosunda yer alan dev1ce NİP takımının yeni üyesi oldu.

Astralis Danimarkalı oyuncu dev1ce'in ayrılma kararı almasının ardından onun yerine Lucas 'Bubzkji' Andersen ile devam etme kararı aldı.

NİP'in yeni oyuncuları ile şekil alan kadrosu ise şöyle;