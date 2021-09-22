DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret - Son Dakika

DEVA Partisi İl Başkanı Mahmut Çanakçıo ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Burada konuşan Çanakçıo, partilerinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde partide yaşanan istifaların ve ortaya atılan iddiaların sorulması üzerine Çanakçıo, bu gelişmeleri görev değişimi olarak gördüklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Metin Kösedağ ise Çanakçıo ve partililere başarı diledi.