DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıklayarak müebbet ve 35 yıla kadar hapis talep etti.

Kaynak: DHA

Metin Gürcan, Deva Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEVA Parti'li Metin Gürcan'a müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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