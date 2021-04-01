DEVA Parti'li Yeneroğlu, Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması çağrısını eleştirdi - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması çağrısının, tehlikeli gidişatın köşe taşlarından biri olduğunu savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade eden Anayasa Mahkemesinin hedefe konulduğunu söyledi.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, "Sayın Bahçeli 'HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesinin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır' diyerek, hukuku ve demokrasiyi hedef aldıklarını artık açıktan dile getirdi. Anayasal kurumları doğrudan hedef aldı. Bahçeli'nin açıklamaları, demokratik bir siyasi parti liderini değil, adeta anayasal düzeni ortadan kaldırmak için yemin etmiş bir hareketi hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yargının son kalesinin ağır saldırı altında olduğunu ileri süren Yeneroğlu, Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması çağrısının, tehlikeli gidişatın köşe taşlarından biri olduğunu ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin, yapılan oylama sonucu kabul edilmemesine işaret eden Yeneroğlu, "Özellikle dünkü oylamadan sonra yarın çıkıp 'TBMM de kapatılsın' derlerse hiç şaşırmam." ifadesini kullandı.