DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vatandaşlarımız kalbine yazmıştır" - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 1960 darbesiyle yapılan yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın isimlerinin milletin kalbine yazıldığını söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960'ın Türkiye tarihinde karanlık bir gün olduğunu belirtti.

Yassıada'da utanç vesikalarına dönüşen yargılamalar olduğunu belirten Yeneroğlu, "Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmiştir. Ancak vatandaşlarımız bu isimleri kalbine yazmış ve hiç unutmamıştır. Darbecileri ise kimse hatırlamamaktadır." dedi.

Yeneroğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi.