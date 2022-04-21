DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "kur korumalı mevduat" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "kur korumalı mevduat" eleştirisi Açıklaması

21.04.2022 22:42
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "kur korumalı mevduat" eleştirisi Açıklaması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İktidarın tek yaptığı şey, en son kur korumalı mevduatla birlikte azınlık, para, sermaye sahibi bir kitleyi daha zengin hale getirmesi, onları koruması ama maalesef yoksul insanların üzerine bu yükü bindirmesidir.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İktidarın tek yaptığı şey, en son kur korumalı mevduatla birlikte azınlık, para, sermaye sahibi bir kitleyi daha zengin hale getirmesi, onları koruması ama maalesef yoksul insanların üzerine bu yükü bindirmesidir. Sadece şu kur korumalı mevduat, 4 ayın içerisinde en az 25 milyar liraya mal oldu" dedi.

Yeneroğlu, partisince Konya'da bir düğün ve kongre merkezinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Konya'da birtakım temaslarda bulunduğunu, "KHK mağdurları" ile görüştüğünü söyledi.

Ülke genelinde, şehirleri gezerek partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Yeneroğlu, " Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz tablo, Konya'da da çok güçlü bir biçimde kendisini hissettiriyor. Özellikle ülkede son yıllarda gün geçtikçe artan kuralsız, keyfi yönetim neticesinde bugün milletimiz her gittiğimiz yerde, sokakta derdini güçlü biçimde haykırıyor. Özellikle hayat pahalılığı konusunda." ifadelerini kullandı.

Ülkenin her yerde insanların hayat pahalılığından ve ekonomik sorunlardan yakındığını dile getiren Yeneroğlu, "Enflasyon kontrolden çıkmış vaziyette. Enflasyonun kontrolden çıkmasının kesinlikle ve kesinlikle dış konjonktürlerle açıklanamayacağı çok açık ve net bir biçimde ortada. Her ne kadar milletimize bu şekilde manipülatif bilgiler verilse de bugün Türkiye'deki enflasyon oranı dünya örnekleriyle mukayese edildiği takdirde, dünyada iflas etmiş, Venezuela gibi ülkeler bile, normalde durumu bizden çok daha kötü olması gereken ülkeler bile, kısmen bizden daha iyi. Suriye örneğine bakabiliriz. Rusya, bir savaşın içerisinde, enflasyon oranı yüzde 30'un altında. Türkiye'de, maalesef kötü yönetim neticesinde, bugün enflasyon oranının resmi rakamlara göre de yüzde 60'ın üzerine çıktığı, hayat pahalılığına baktığımız zaman aslında yüzde 100'ün üzerine çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Mutlaka ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkartılması lazım"

Enflasyonun artmaya devam edeceğini gözlemlediklerini belirten ve bunun önüne geçilmesinin aklı selim bir devlet yönetimiyle mümkün olabileceğini söyleyen Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Bu iktidarın böyle bir gündemi, derdi yok. İktidarın tek yaptığı şey, en son kur korumalı mevduatla birlikte azınlık, para, sermaye sahibi bir kitleyi daha zengin hale getirmesi, onları koruması ama maalesef yoksul insanların üzerine bu yükü bindirmesidir. Sadece şu kur korumalı mevduat, 4 ayın içerisinde en az 25 milyar liraya mal oldu."

Yeneroğlu, Türkiye'de siyaset kültürünün değişmesi gerektiğine değinerek şunları kaydetti:

" Siyaset, gerçekten temel sorunlara çözüm üretecek bir yaklaşım biçimi içerisinde olmalı. Çözüm önerilerinin karşılıklı olarak tartışıldığı bir zemine oturtulmalı ve polemiklerin dışına çıkarılmalı. Altı siyasi partiyle hangi düzeyde bir ittifak yapılabileceği konusu henüz netleşmiş bir konu değil. Masada konuşulacak bir karara varılacak. O karar doğrultusunda da hareket edilecek. Bizim idealimiz şu, ülkenin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla mutlaka ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkartılması lazım. Bunu da zaten kamuoyuna beyan ettik. Parlamento seçimleriyle ilgili de şunu vurguladık; biz kendi amblemimizle seçime girmek istiyoruz. Bu hangi bağlamda olur, bir ittifak içerisinde mi olur, bu ayrı bir tartışma konusu. İleride bunlar tartışılır."

DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan kur korumalı mevduat eleştirisi Açıklaması
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan kur korumalı mevduat eleştirisi Açıklaması
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan kur korumalı mevduat eleştirisi Açıklaması
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan kur korumalı mevduat eleştirisi Açıklaması

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Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Enflasyon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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