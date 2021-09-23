DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" raporu - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "FETÖ'nün silahlı terör örgütü niteliğini bilmeyen, silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmayan kişiler, silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinlikle yargılanamazlar." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" isimli raporunun detaylarını paylaştı.

Hazırladığı raporda, herkesi adaleti konuşmaya davet ettiğini dile getiren Yeneroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Fetullah Gülen örgütünün, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki amaçlarına ulaşması için faaliyet gösteren üyeleri, elbette silahlı terör örgütü üyeliğinden sorumlu tutulmalıdır. Bunlara karşılık; FETÖ'nün silahlı terör örgütü niteliğini bilmeyen ve bu kapsamda da silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmayan, TCK'deki herhangi bir suçu işlememiş kişiler ise örgüt hiyerarşisi içerisindeki yerlerine ve yargılamalar sırasında ortaya çıkarılan kast ve saiklerine göre beraat ettirilmelidir."

Mustafa Yeneroğlu, bu raporun tüm üst düzey yargı mensuplarına, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve basın mensuplarına gönderildiğini kaydetti.