DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye kuracağız" - Son Dakika

DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye kuracağız"

09.03.2021 13:15
DEVA Parti'li Yeneroğlu:

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, yaşanabilir, müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, yaşanabilir, müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Yeneroğlu, partisinin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Partisinin, milletin dertlerine, adaletsizliklere ve ekonomik krize deva olmak için büyük bir heyecanla kurulduğunu anlatan Yeneroğlu, "Partimizi kurduğumuzda ülkemiz ekonomik, sosyal ve hukuki bir krizin ortasındaydı. Maalesef öngördüğümüz gibi bu kriz, gün geçtikçe daha da derinleşerek devam etmektedir. Hayat pahalılığı ve işsizlik artmakta, iktidarın akıl almaz politikaları sebebiyle her geçen gün daha fazla fakirleşmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, DEVA Partisi'nin, adalet, ekonomi ve toplumsal kutuplaşma sorunlarını çözme kapasitesine sahip güçlü kadroların partisi olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Sorumsuz, keyfi yönetime son vererek hukukun üstünlüğünün tanındığı, yargının bağımsız olduğu, temel hak ve özgürlüklerin, eşitçe ve Anayasa'ya aykırı şekilde kısıtlanmadan kullanılabildiği, güce değil adalete hizmet edildiği, toplumsal barışın tesis edildiği, dini, dili, etnik kökeni, cinsiyeti, hayat tarzı ve siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, yaşanabilir, müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Mustafa Yeneroğlu, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye kuracağız' - Son Dakika


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