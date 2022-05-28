Deva Partili Avşar: "İktidar, Sözde Teşvik Paketleriyle Konut İhtiyacını Erişilemez Hale Getirmiştir" - Son Dakika
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Deva Partili Avşar: "İktidar, Sözde Teşvik Paketleriyle Konut İhtiyacını Erişilemez Hale Getirmiştir"

28.05.2022 14:15
Deva Partili Avşar: "İktidar, Sözde Teşvik Paketleriyle Konut İhtiyacını Erişilemez Hale Getirmiştir"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, artan konut fiyatlarına ilişkin “İktidar, sözde teşvik paketini açıkladıktan sonra konut fiyatları yüzde 10, kira fiyatları ise yüzde 12 civarında arttı. Özrü, kabahatini aşar hale gelmiştir. Milletimizin barınma hakkını yatırım aracı haline dönüştüren iktidar, sözde teşvik paketleri ve beceriksiz yönetimiyle konut ihtiyacını erişilemez hale getirmiştir” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, artan konut fiyatlarına ilişkin "İktidar, sözde teşvik paketini açıkladıktan sonra konut fiyatları yüzde 10, kira fiyatları ise yüzde 12 civarında arttı. Özrü, kabahatini aşar hale gelmiştir. Milletimizin barınma hakkını yatırım aracı haline dönüştüren iktidar, sözde teşvik paketleri ve beceriksiz yönetimiyle konut ihtiyacını erişilemez hale getirmiştir" dedi.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarının bir yılda yüzde 110 artmasını değerlendirdi. Avşar'ın yazılı açıklaması şöyle:

"KONUTUN TİCARİ YATIRIM ARACI OLMASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

"DEVA Partisi olarak konut hakkını en temel insani hak olarak görüyoruz. Bu sebeple konutun ticari bir yatırım aracına dönüşmesinin önüne geçeceğiz. Sosyal devletin gereği olarak dar gelirli ailelerimizin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bir yandan kira öder gibi makul taksitlerle ev sahibi olabilmeleri hedefiyle sosyal konut projeleri başlatacağız. Yapacağımız sosyal konut projeleri ve teşviklerle evsiz aile, yurtsuz öğrenci bırakmayacağız. AK Parti iktidarına önerimiz, krizlerin derinleştiği bugünlerde gerçekten bir teşvik yapmak istiyorlarsa, ülke yönetimini DEVA kadrolarına teslim etmeleri milletimiz için en büyük teşvik olacaktır."

"TEŞVİK PAKETİNİN AYLIK VADESİ 7 ASGARİ ÜCRET KADAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut finansman paketini de eleştiren Avşar, şunları kaydetti:

"Belirli şartları sağlayanlara yüzde 0,99 faizle ayda 28 bin 555 lira geri ödeme ile 10 yıl vadeli 2 milyon lira kredi teşvik paketi sundu. Belli ki kendini halktan soyutladıkları için satın alma gücünden haberleri yok. Aksi takdirde milletimizle alay ediyorlardır. Çünkü verilen teşvik paketinin aylık vadesi yaklaşık 7 asgari ücret kadar.

"İKTİDAR SÖZDE TEŞVİK PAKETİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA KONUT FİYATLARI YÜZDE 10, KİRA FİYATLARI İSE YÜZDE 12 CİVARINDA ARTTI"

Üstelik iktidar, sözde teşvik paketini açıkladıktan sonra konut fiyatları yüzde 10, kira fiyatları ise yüzde 12 civarında arttı. Özrü, kabahatini aşar hale gelmiştir. Milletimizin barınma hakkını yatırım aracı haline dönüştüren iktidar, sözde teşvik paketleri ve beceriksiz yönetimiyle konut ihtiyacını erişilemez hale getirmiştir."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Yatırım, İktidar, konut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partili Avşar: 'İktidar, Sözde Teşvik Paketleriyle Konut İhtiyacını Erişilemez Hale Getirmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deva Partili Avşar: "İktidar, Sözde Teşvik Paketleriyle Konut İhtiyacını Erişilemez Hale Getirmiştir" - Son Dakika
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