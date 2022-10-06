Deva Partili Bilgiç, Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nı Değerlendirdi: "Bu İkili Anlaşmanın Alt Yapısını Hazırlamazsanız Yunanistan'a da İstismar... - Son Dakika
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Deva Partili Bilgiç, Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nı Değerlendirdi: "Bu İkili Anlaşmanın Alt Yapısını Hazırlamazsanız Yunanistan'a da İstismar...

06.10.2022 15:56

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında hidrokarbonlar alanında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin “Eğer gereken tedbirleri alıp diplomatik yollarla hiç olmazsa Mısır’ı ve Temsilciler Meclisi’ni ikna etme yolunu bulmazsanız, bu ikili anlaşmanın alt yapısını hazırlamazsanız, sadece Bingazi tarafı ve Mısır değil, aynı zamanda Yunanistan’a istismar imkanı propaganda imkânı tanırsınız" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında hidrokarbonlar alanında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin "Eğer gereken tedbirleri alıp diplomatik yollarla hiç olmazsa Mısır'ı ve Temsilciler Meclisi'ni ikna etme yolunu bulmazsanız, bu ikili anlaşmanın alt yapısını hazırlamazsanız, sadece Bingazi tarafı ve Mısır değil, aynı zamanda Yunanistan'a istismar imkanı propaganda imkanı tanırsınız" dedi.

(DEVA) Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında 3 Ekim'de imzalanan Mutabakat Belgesi'ni değerlendirdi. Sosyal medya hesabından "Libya'da Trablus Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Belgesi üzerine" notuyla video yayınlayan Bilgiç, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruması gerektiğini vurguladı. Bilgiç şöyle konuştu:

"Şimdi 'Yunanistan ve Avrupa Birliği karşımızda, Amerika karşımızda' diyoruz. Sadece onlar olsa neyse ama Libya'da Temsilciler Meclisi'nin olduğu Bingazi tarafı da karşımızda. Mısır da itiraz ediyor. Hatta bu anlaşmanın geçersiz olduğunu söylüyorlar.

"BU İKİLİ ANLAŞMANIN ALT YAPISINI HAZIRLAMAZSANIZ, SADECE BİNGAZİ TARAFI VE MISIR DEĞİL, AYNI ZAMANDA YUNANİSTAN'A İSTİSMAR, PROPAGANDA İMKANI TANIRSINIZ"

Bu bize şunu gösterir; eğer gereken tedbirleri alıp diplomatik yollarla hiç olmazsa Mısır'ı ve Temsilciler Meclisi'ni ki temas halindeyiz artık, öyle sanıyorduk ikna etme yolunu bulmazsanız, bu ikili anlaşmanın alt yapısını hazırlamazsanız, sadece Bingazi tarafı ve Mısır değil, aynı zamanda Yunanistan'a istismar imkanı propaganda imkanı tanırsınız. Dünyayı da karşınıza alırsınız. Onun için bu tür adımlarda çok iyi analizler yapıp kararları ona göre almak ve anlaşmaların alt yapısını hazırlamak gerekir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti arasında mutabakat muhtırası imzalanmasının üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün yaptığı basın toplantısında "Avrupa Birliği, ABD, Almanya ve Mısır'ın Türkiye'nin uygulamalarını kınadığını görmekten memnunuz" açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Yunanistan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partili Bilgiç, Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nı Değerlendirdi: 'Bu İkili Anlaşmanın Alt Yapısını Hazırlamazsanız Yunanistan'a da İstismar... - Son Dakika

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