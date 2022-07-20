Deva Partili Fırat'tan 'Cennet Koyu' Tepkisi: "Ülkenin Ortak Miraslarının İnşaat Çetelerine Pay Edilmesi İhanettir" - Son Dakika
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Deva Partili Fırat'tan 'Cennet Koyu' Tepkisi: "Ülkenin Ortak Miraslarının İnşaat Çetelerine Pay Edilmesi İhanettir"

20.07.2022 17:23
Deva Partili Fırat'tan 'Cennet Koyu' Tepkisi: "Ülkenin Ortak Miraslarının İnşaat Çetelerine Pay Edilmesi İhanettir"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı M. Helün Fırat, Bodrum Cennet Koyu’nda süren inşaata tepki gösterdi. Fırat, “Ortak miras, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. İnşaat şirketlerine peşkeş çekilemez. İktidar, halkının mirasını bir hiçe değişiyor. Devletin en üst makamlarında görev yapan ve toplumun menfaatlerini korumakla mükellef yöneticilerin, ülkemizin ortak miraslarını inşaat çetelerine, lüks zincirlere pay etmesi ihanettir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı M. Helün Fırat, Bodrum Cennet Koyu'nda süren inşaata tepki gösterdi. Fırat, "Ortak miras, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. İnşaat şirketlerine peşkeş çekilemez. İktidar, halkının mirasını bir hiçe değişiyor. Devletin en üst makamlarında görev yapan ve toplumun menfaatlerini korumakla mükellef yöneticilerin, ülkemizin ortak miraslarını inşaat çetelerine, lüks zincirlere pay etmesi ihanettir" dedi.

DEVA Partisi DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Helün Fırat, Bodrum Cennet Koyu'nda süren inşaatla ilgili açıklama yaptı. Fırat, şunları kaydetti:

"Cennet Koyunu yapılaşmaya açmak, yalnızca iktidara yakın şirketlere para kazandırılması ve toplumun ortak menfaatlerinin hiçe sayılması anlamına gelir. Halbuki, Cennet Koyu arkeologların ve uzmanların çalışmalarıyla kültür turizmine kazandırıldığında ülke ekonomisine çok daha büyük ve sürdürülebilir katkılar sağlayacaktır.

"KAMU BANKALARI, İKTİDARA YAKIN MÜTEAHHİTLER İÇİN KREDİ MAKİNESİ"

Piyasa fiyatından çok daha aşağı bedellerle iktidara yakın şirketlere ihale edilen Cennet Koyu'nda, devlet bankasından alınan kredilerle finanse edilmek suretiyle otel inşaatına başlandığı biliniyor. Sanayicisine, çiftçisine, ihracatçısına, esnafına, kısaca üreticisine kredi verirken sırtını çeviren kamu bankaları, konu iktidara yakın müteahhitlerin ihaleleri olduğunda bir anda kredi verme makinesine dönüşüyor. Üstelik bu kredilerin geri ödemelerini de tahsil edemeyip zararını vatandaşın sırtına yıkıyor.

"İKTİDAR HALKIN MİRASINI BİR HİÇE DEĞİŞİYOR"

Ortak miras, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. İnşaat şirketlerine peşkeş çekilemez. İktidar, halkının mirasını bir hiçe değişiyor. Devletin en üst makamlarında görev yapan ve toplumun menfaatlerini korumakla mükellef yöneticilerin, ülkemizin ortak miraslarını inşaat çetelerine, lüks zincirlere pay etmesi ihanettir. Kanun tanımazlığın gündelik alışkanlığa dönüştüğü bu tavrı kabul etmiyoruz. Kanunlara riayet edilmeksizin başlatılan inşaat çalışmaları sırasında görüntülenen ve fotoğraflarla kanıtlanan antik kalıntılar ise Cennet Koyu'nun yalnız doğal sit alanı değil, korunması ve araştırılması gereken bir arkeolojik alan olduğunu da gösteriyor.

"KORUMA KURULU KARAR ALIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI"

Kanunlarca kültür varlıklarının korunması görevi koruma bölge kurullarına verilmiştir. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü alanla ilgili acilen bir çalışma başlatmalı. Ortaya çıkan görüntülerin Temmuz Ayı Koruma Kurulu gündeminde görüşülmesini sağlamalı ve alanla ilgili koruma kararı almalıdır. Koruma kararının uygulanması konusunda da derhal savcılıklara suç duyurusunda bulunmalıdır. Asli görevi kültür varlıklarını korumak olan başta Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumları görevlerini derhal yerine getirmeye davet ediyoruz.

"BU SUÇA DUR DİYECEĞİZ"

DEVA Partisi olarak, Anayasayı ve ilgili diğer kanunları ihlal eden, mahkeme kararlarını tanımayan ve tarihine, doğasına, toprağına sahip çıkmaya çalışan insanlarımızı göz ardı eden, toplumun ortak menfaatlerini hiçe sayan siyasal iktidarı ve ilgili bakanlık yetkililerini uyarıyoruz. Cennet Koyu'ndaki inşaat faaliyetleri acilen durdurulsun. Bu suça dur diyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partili Fırat'tan 'Cennet Koyu' Tepkisi: 'Ülkenin Ortak Miraslarının İnşaat Çetelerine Pay Edilmesi İhanettir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deva Partili Fırat'tan 'Cennet Koyu' Tepkisi: "Ülkenin Ortak Miraslarının İnşaat Çetelerine Pay Edilmesi İhanettir" - Son Dakika
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