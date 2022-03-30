Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek - Son Dakika
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Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek

30.03.2022 11:54
Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek

Son dakika haberleri... Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davanın mahkeme tarafından kapalı görülmesi kararlaştırıldı.

Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davanın mahkeme tarafından kapalı görülmesi kararlaştırıldı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcı, Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığını söyleyerek, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Savcının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine hükmetti.

Duruşmada sanık Gürcan ve avukatları salonda hazır bulunurken, sanık Gürcan duruşmaların açık görülmesi talebinde bulundu. Karar sonrası söz alan Gürcan, suçlamalardaki bilgileri açık kaynaklardan derlediğini belirterek, "Bu bilgileri kamuoyuna şeffaflıkla sunmak ve paylaşmak isterim. Duruşmaların açık görülmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Gürcan'ın avukatları ise gizli kalması gerektirecek bir durumun olmadığını ve kamu güvenliğini ihlal edecek bir açıklamanın yer almadığını ifade etti.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme' ve 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama' suçlarından müebbet ve 35 yıl hapis cezası talep edilmişti.

(Engin Yağcı/İHA)

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Deva Partisi, Metin Gürcan, Mahkeme, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek - Son Dakika


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