DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi

27.02.2022 18:13

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin'in cenazesi toprağa verildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin'in cenazesi toprağa verildi.

Hatay'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmet Ergin'in (91) cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi.

Ergin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından kompleks mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bazı milletvekilleri katıldı.

DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi
DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi
DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi

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Sadullah Ergin, Deva Partisi, Demokrasi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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