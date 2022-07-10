Deva Partili Yeneroğlu: "Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır" dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Yeneroğlu, mesajında şu açıklamaları yaptı:

"Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 139 ülke arasında 2020 yılında 107. sırada bulunan Türkiye 2021 yılında 117. sıraya gerilemiştir. Herkesin hukuk karşısında hesap verebilir olması, yasaların açık ve anlaşılır olması, temel hakların uygulanması ve adaletin etkin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından uygulanması gibi hukukun en temel prensiplerinin baz alındığı raporda Türkiye'nin her geçen yıl aşağı sıralara düşmesi hukuk devleti ilkesi açısından ne durumda olduğumuzu açıkça gözler önüne sermektedir.

İnsan hakları ihlallerini izleyen Human Rights Watch 2021 yılında yayınladığı raporda Türkiye'de yürütmenin yargıya müdahalesinin yerleşik bir sorun olduğuna dikkat çekerek sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle insanların Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası gibi suçlardan gözaltına alındığı, kadın hakları aktivistleri, sağlık çalışanları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yapmak istedikleri gösterilerin çeşitli bahanelerle engellendiğini ifade etmiştir.

AİHM kararlarına uymayan; Anayasa Mahkemesi kararlarına direnen mahkemeler, soruşturma açmak için işaret bekleyen savcılar, insan kaçırma olayları, işkenceler, 'Bacağını kırın', 'Hukuk arkadan gelsin' diyen bakanlar, sumen altı edilen yolsuzluk dosyaları, hukuku bir sopa gibi muhalefeti hizaya getirmek için kullanan siyasi iktidar ve nihayetinde hayatın her alanında hukuksuzluğun her türlüsüyle yaşamak zorunda kalan milyonlarca insan, koca bir ülke…

Türkiye elbette bu karanlık tabloyu hak etmiyor. Hukuk önünde herkesin eşit olduğu, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sadece hukukun gereğini yerine getirdiği, özgür bir basın ve güçlü bir sivil toplumun var olduğu özgür ve müreffeh bir Türkiye ülkesini seven herkesin ortak idealidir.

DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır. Bu hedef doğrultusunda atacağımız her adımı planlıyor ve halkımızla paylaşıyoruz. Bir sonraki Dünya Hukuk Günü'nde sıradanlaşan hukuksuzlukların altında ezilen milyonlarca insanın acılarını değil, daha güçlü bir hukuk devletinin ilk adımlarını atacak olmanın azmi ve umuduyla…"