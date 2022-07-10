Deva Partili Yeneroğlu: "Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Deva Partili Yeneroğlu: "Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak"

10.07.2022 12:36
Deva Partili Yeneroğlu: "Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır" dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Yeneroğlu, mesajında şu açıklamaları yaptı:

"Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 139 ülke arasında 2020 yılında 107. sırada bulunan Türkiye 2021 yılında 117. sıraya gerilemiştir. Herkesin hukuk karşısında hesap verebilir olması, yasaların açık ve anlaşılır olması, temel hakların uygulanması ve adaletin etkin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından uygulanması gibi hukukun en temel prensiplerinin baz alındığı raporda Türkiye'nin her geçen yıl aşağı sıralara düşmesi hukuk devleti ilkesi açısından ne durumda olduğumuzu açıkça gözler önüne sermektedir.

İnsan hakları ihlallerini izleyen Human Rights Watch 2021 yılında yayınladığı raporda Türkiye'de yürütmenin yargıya müdahalesinin yerleşik bir sorun olduğuna dikkat çekerek sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle insanların Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası gibi suçlardan gözaltına alındığı, kadın hakları aktivistleri, sağlık çalışanları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yapmak istedikleri gösterilerin çeşitli bahanelerle engellendiğini ifade etmiştir.

AİHM kararlarına uymayan; Anayasa Mahkemesi kararlarına direnen mahkemeler, soruşturma açmak için işaret bekleyen savcılar, insan kaçırma olayları, işkenceler, 'Bacağını kırın', 'Hukuk arkadan gelsin' diyen bakanlar, sumen altı edilen yolsuzluk dosyaları, hukuku bir sopa gibi muhalefeti hizaya getirmek için kullanan siyasi iktidar ve nihayetinde hayatın her alanında hukuksuzluğun her türlüsüyle yaşamak zorunda kalan milyonlarca insan, koca bir ülke…

Türkiye elbette bu karanlık tabloyu hak etmiyor. Hukuk önünde herkesin eşit olduğu, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sadece hukukun gereğini yerine getirdiği, özgür bir basın ve güçlü bir sivil toplumun var olduğu özgür ve müreffeh bir Türkiye ülkesini seven herkesin ortak idealidir.

DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır. Bu hedef doğrultusunda atacağımız her adımı planlıyor ve halkımızla paylaşıyoruz. Bir sonraki Dünya Hukuk Günü'nde sıradanlaşan hukuksuzlukların altında ezilen milyonlarca insanın acılarını değil, daha güçlü bir hukuk devletinin ilk adımlarını atacak olmanın azmi ve umuduyla…"

YORUMLAR
500
AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İki tane önemli adımı atsın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İki tane önemli adımı atsın
Kaynak: ANKA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partili Yeneroğlu: 'Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Deva Partili Yeneroğlu: "Hedefimiz, Çocuklarımıza Hukuk Devletini Miras Bırakmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement