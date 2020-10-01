DEVA Partili Yeneroğlu'ndan TBMM'ye "toplumsal sorunlar tartışılmıyor" eleştirisi - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "TBMM artık toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzaktadır." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin hukuki, ekonomik ve toplumsal açıdan gittikçe derinleşen sorunlar ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarına bugün başlayacağını anımsatan Yeneroğlu, TBMM'nin artık toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzakta olduğunu savundu.

Yeneroğlu, 27. Yasama Dönemi'nde TBMM tarafından 53'ü uluslararası antlaşmalara yönelik toplam 109 kanun çıkarıldığını ve büyük kısmının da torba kanundan oluştuğunu kaydetti.

Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisinin fiiliyatta Cumhurbaşkanının elinde olduğunu öne süren Yeneroğlu, "Külliyede hazırlanan kanun teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurulda sağlıklı bir müzakere sürecine imkan vermeden emri vaki olarak geçirilmektedir. Kanunların, yürütmenin tekelinde olmaksızın ortak akılla yapılması demokrasinin zorunluluğudur. Yasamayı formaliteye indirgeyerek yok saymak, kanunları yalnızca niteliksiz yapmıyor, demokrasiyi de gün geçtikçe tahrip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, TBMM Başkanlık Divanı'nın Berberoğlu'nun itibarını iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarına 6-7 Ekim olayları nedeniyle açılan soruşturmalara da değinen Yeneroğlu, "Bu gözaltılar iktidarın kamu gücünü adeta bir sopa gibi kullanarak, zor ve baskı ile siyasete yön verme çabasıdır." görüşünü savundu.

Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Faruk Koca'nın koronavirüs vaka sayısı açıklamalarına ilişkin bir soruya "Sağılk Bakanı şimdiye kadar kamuoyuna açıkladığı rakamların gerçek olmadığını teyit etmiştir. Bu nedenle istifa etmesi gerekir." cevabını verdi.