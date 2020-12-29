DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi: Ali Babacan yeniden genel başkan olarak seçildi - Son Dakika
BBC

DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi: Ali Babacan yeniden genel başkan olarak seçildi

29.12.2020 19:17
DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi: Ali Babacan yeniden genel başkan olarak seçildi, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Ali Babacan, tek aday olduğu kongrede yeniden genel başkanlığa seçildi.

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, "Taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdiler, yıllardır biriktirilen döviz rezervini taa indirdiler bugün eksi 49 milyar dolara. Şu anda 'beka, beka' dedikleri var ya arkadaşlar, tek bir kişinin şahsi bekasına dönmüş durumda" diye konuştu.

Babacan, 1990'lı yıllarda kız kardeşinin başörtüsü nedeniyle üniversite yönetimi tarafından 3 kez okuldan uzaklaştırıldığını anlatırken, gözleri doldu ve bir süre konuşamayınca, salonda uzun süre alkışlandı.

DEVA Partisi'nin "Türkiye konuşacak, herkes kazanacak" ana temasıyla toplanan 1. Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Pandemi nedeniyle kongreye sadece delegeler ile il ve ilçe teşkitlarının yöneticileri ve parti yöneticileri katıldı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kongre hafta içinde toplandı.

Salonda afiş yer almadı

Kongre salonunda ise diğer siyasi partilerin kongrelerinden farklı olarak, bazı il örgütlerinin açtığı "Gençliğin DEVA'sı" ve "Susmayan, konuşan Türkiye için" dışında, salonda pankart, afiş ya da döviz olmaması dikkat çekti.

Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la kongre salonuna gelip, partilileri selamladıktan sonra kongre gündemine geçildi. Ramiz Ongun'un kongre Divan Başkanlığı'na seçildiği kongrede Babacan konuşmasında, geçmişte kendisinin de içinde yer aldığı AKP iktidarını hedef aldı.

"Kardeşim 3 kez okuldan uzaklaştırıldı"

Siyasete girme kararında etkili olan süreçleri anlatan Babacan, Türkiye'nin karanlık, zor günlerden geçtiğini ve çok acılar yaşadığını anlattı.

Hiçbir karanlığın sonsuza dek sürmeyeceğini belirten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim siyasete girdiğim zamanlarda yine böyle acıların yaşandığı günlerdi. 90'lı yılların ağır günlerinin üstüne, 28 Şubat'ın baskı iklimi çökmüştü. Asker vesayeti vardı. Korku hüküm sürüyordu. Adaletsizlik günlük, sıradan devlet uygulaması haline gelmişti. Demokrasi, hukuk, özgürlükler ayaklar altındaydı. Mafyaların çetelerin sokaklarda cirit attığı, toplumun ayrıştırıldığı, insanların ötekileştirildiği ve baskı gördüğü günlerdi o günler.

"Ezilenler iktidar gücünü eline alınca ezmeye başladı"

Bakanlığı döneminde liyakatlı kadrolarla çalıştığını ve "şunu yanına al, bunu çalıştır" baskılarına direndiğini ve en başarılı dönemlerden birinin yaşandığını ifade etti. Türkiye'de "başörtüsü sorununun yok ettiklerini" ifade eden Babacan, ancak bugün gelinen noktada Türkiye'nin bambaşka bir baskı dönemiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Babacan, "Adeta ezilenler iktidar gücünü eline alınca değişti, başkalarını ezmeye başladılar. Biz ezilmenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Ezilmenin ne olduğunu iyi bilenler başkasını ezmez arkadaşlar. Üstelik, kötü yönetim sonucunda ülkece fakirleştik" dedi.

"Beka tek bir kişinin şahsi bekasına dönüştü"

Türkiye'de insanların 19 yıl sonra bir kez daha yoksulluk, gelir adaletsizliği ile karşı karşıya kaldığını, çalışanlara sefalet ücretinin reva görüldüğünü, ekonominin her alanında kara deliklerin başgösterdiğini belirten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Hazine'deki kasaları, Merkez Bankası'ndaki kasaları biz bu milletin alın teriyle, işçisinin alın teriyle, ihracatıyla, üretimiyle, oradan getirdiği, kazandığı dövizlerle doldurduk. Çarçur ettiler ya. İki yılda 130 milyar dolarını harcadılar bu memleketin. Taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdiler, yıllardır biriktirilen döviz rezervini indirdiler taa indirdiler bugün eksi 49 milyar dolara.. Yazıktır günahtır. Bakın hazinenin borcu son iki yılda tam ikiye katladı. Nedir bu memleketten istediğiniz? Nedir alıp veremediğiniz? Bu kadar mı kıymetli o koltuk? Şu anda 'beka, beka' dedikleri var ya arkadaşlar, tek bir kişinin şahsi bekasına dönmüş durumda. Memleketin bekasını inanın, düşünen yok."

Olay TV'nin kapanmasını örnek gösterdi

Eğitimde fırsat eşitiğinin kalmadığını anlatan Babacan, anne babaların en çok çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Türkiye'de özgürlüklerin "yerle bir" olduğunu, medyanın hergün daha fazla susturulduğunu ve ekranların karartıldığını, gazetecilerin tutuklandığına dikkat çeken Babacan Olay TV'nin kapanmasını örnek gösterdi:

"İşte son örnek, beni bir televizyon kanalına davet ettiler. Dediler ki 'ilk yayını sizinle yapmak istiyoruz', kongrelerimizin ortasındaydık 'yapamayız' dedik. 3 hafta sonraya anlaştık, yayını yaptık meğer ki son yayını bizimle yapmışlar, 3 haftada kanal kapatıldı. Niye? Yeni, şöyle tarafsız yayın yapma çabasında olan düzgün bir ekip kurdular ama maalesef bu ekibin arkasında durulmadı."

"Utanmasalar siyasi partilere de kayyum atayalım, diyecekler"

Türkiye'de hukukun ü-stünlüğü yerine "bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne biat edildiğini" kaydeden Babacan, belediyeleren kayyum atanarak halk iradesinin yok edildiğini ifade etti.

TBMM'de kabul edilen yasayla derneklere de kayyum atanmasının yolunun açıldığını anımsatan Babacan, "Utanmasalar 'Siyasi partilere kayyum atayalım da bitirelim şu muhalefeti' diyecekler. Kayyumlar ülkesi olduk. Şirketlere kayyum, belediyelere kayyum, derneklere kayyum. Burası 84 milyonluk ülke, bu ülkeyi öyle kayyumlarla, şunlarla, bunlarla yönetemezsiniz" görüşünü dile getirdi.

523 oyla seçildi

Kongrede genel başkan seçiminin yanısıra 50 üyeli Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) ile Gene Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yer aldı.

Genel Başkan seçiminde Ali Babacan oy kullanan 523 delegeden 515'inin oyuyla yeniden genel başkan seçilirken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Babacan GMYK'de mevcut üyelerinin tamamını korudu. Mevcut parti yöneticileri İbrahim Çanakçı, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Mustafa Yeneroğlu, Abdurrahman Bilgiç, İdris Şahin, Birol Aydemir, Mehmet Emin Ekmen, Elif Esen, Münevver Helün Fırat, Arzu Kılıçlar, Sanem Oktar, Doğal Şanlıoğlu, Nazlı Seda Vural, Medeni Yılmaz, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Zeynep Zehra Dereli ve Mustafa Uçak yeni GMYK listesinde de yer aldı.

GMYK'ye giren diğer isimler şöyle:

Ali Rıza Babaoğlan, Ali Ufuk Yaşar, Altuğ Ankaralı, Aysun Hatipoğlu, Bekir Sıtkı Aslan, Bünyamin Ünlü, Candan Karlıtekin, Cem Avşar, Deniz Karakullukçu, Doğa Şanlıoğlu, Duygu Aydın Diri, Essum Aslan, Evrim Rızvanoğlu, Fazıl Hüsnü Erdem, Gülay Göktürk, Güçlin Avşar, Hasan Karal, Hatice Dudu Özkal, Hava Aksu, İbrahim Gezer, İkram Dİnçer, İlker Çelik, Mehmet Şanver, Mustafa Ergen, Oğuzhan Aygören, Ömer Rıfat Gençal, Özge İrem Morkoç, Ramiz Ongun, Rojhat Ölmez, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel, Zeynep Tatar

Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine ise Mustafa Nuri Akbulut, Abdurrahim Aksoy, Fahriye Oya Kuyumcu, Haldn Hakç, Hüseyin Kederoğlu, Mahmut Sami Topbaş, Yusuf Türkmen seçildi.

Cumhurbaşkanı, Ali Babacan, Türkiye, Kayyum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi: Ali Babacan yeniden genel başkan olarak seçildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti         
18:41
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü         
18:19
Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor         
18:06
Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu         
17:42
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı         
16:04
Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı         
15:19
Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı         
14:37
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 19:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi: Ali Babacan yeniden genel başkan olarak seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei