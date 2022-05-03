DEVA Partisi Batman İl Teşkilatında bayramlaşma programı - Son Dakika

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programda, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ve İl Başkanı Melik Müjdeci katılımcılarla bayramlaştı.

Ekmen, bayramların mutluluk, coşku ve sevinç günleri olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladığını söyledi.

İl Başkanı Müjdeci ise bayramı kutlayarak, DEVA Partisi olarak Batman'da sürekli sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinleyip, onların sesi olduklarını aktardı.