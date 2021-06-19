DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı Samsun'da basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, "Biz Türkiye'de yeni bir parti iddiasıyla yola çıkmadık. Yeni bir siyaset anlayışıyla çözüm odaklı olarak yola çıktık." dedi.

Samsun'daki bir otelde il ve ilçe teşkilatlarıyla toplantı yapan Çanakçı, ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çanakçı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarını, 600'ün üzerinde de ilçe başkanını belirlediklerini söyledi.

Parti olarak 15 ayrı heyetle Türkiye'nin her ilini ziyaret ettiklerini dile getiren Çanakçı, teşkilat çalışmalarının ardından vatandaşların, esnafın, çiftçinin dertlerini, taleplerini, isteklerini, beklentilerini dinlediklerini anlattı.

DEVA Partisi olarak halkla siyaset yapmayı düstur edinmiş bir parti olduklarını ifade eden Çanakçı, "Biz Türkiye'de yeni bir parti iddiasıyla yola çıkmadık. Yeni bir siyaset anlayışıyla çözüm odaklı olarak yola çıktık. Biz kalkınmanın Ankara'dan değil, yerelden başlamasını öngörüyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

DEVA Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk de Samsun'da teşkilatlanmalarını iki ilçe dışında tamamladıklarını kaydetti.