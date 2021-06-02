Deva Partisi Erfelek İlçe Başkanı Cevdet Yeşil Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti. - Son Dakika

DEVA PARTİSİ ERFELEK İLÇE BAŞKANI CEVDET YEŞİL KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ. DEVA Partisi İlçe Başkanı Cevdet YEŞİL, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Cevdet YEŞİL, Nihat KURT ve İsmail AYDIN ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.