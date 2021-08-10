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DEVA Partisi "Eşitlikçi Kentler Projesi"ni tanıttı - Son Dakika

DEVA Partisi "Eşitlikçi Kentler Projesi"ni tanıttı

10.08.2021 14:55
DEVA Partisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca hazırlanan "Eşitlikçi Kentler Projesi"nin tanıtımını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca hazırlanan "Eşitlikçi Kentler Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Babacan, parti genel merkezine düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi olarak siyaseti, her konuda insanların hayatının kolaylaştırılması için çalışılan bir alan olarak gördüklerini belirterek, "Yerel yönetimler eliyle şehirlerimizi sadece çöplerden değil, cinsiyet temelli ayrımcılıktan da temizlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal hayatı paylaşan insanlar arasındaki ayrımcılığın her türlüsünü de reddediyoruz." diye konuştu.

Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladıkları planın, tüm bireylere eşit ve adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngördüğünü dile getiren Babacan, bu kapsamda atacakları bazı adımları paylaştı.

Yaşanabilir şehirlerden konuşmaya, yaşam hakkından başlamak gerektiğine işaret eden Babacan, "Önce insan diyen DEVA Partisi olarak, Eşitlikçi Kentler Projesi sayesinde yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu hususta 'tek kapı' sistemine geçeceğiz Böylece merkezi hükümet, belediyeler, sivil toplum, İŞKUR, şiddet önleme ve izleme merkezleri, barolar ve ilgili diğer kurumların eşgüdüm halinde çalışmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şiddet gören kadınların nereye, nasıl müracaat edeceğini, kendilerini nasıl koruyacağını bilmekte bazen güçlük çektiğini gördüklerini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Tek kapı sistemini uygulamaya başlayacağız. Şiddet anında yerel yönetimlerin hizmetlerine hızla ulaşılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarla koordineli yürütülecek 7/24 yardım merkezi ile çok dilli destek faaliyetini sürdüreceğiz. Böylece şiddetle mücadelede ana dili engelini de ortadan kaldıracağız. Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi teknolojik önlemleri alacağız. Şiddet mağduru kadınlara istihdam kolaylığı sağlayacak tedbirleri de gerçekleştireceğiz. Bu amaçla yerel yönetimlerde 'mor bayrak' politikasını hayata geçireceğiz. Mor bayrak politikasıyla şiddet mağduru kadınları çalışma hayatına dahil ederek ayakta durmalarına destek olacağız."

Tasarladıkları eşitlikçi kentlerin, özgürlük ve güvenliği garanti altına alan, kadınların hak ve özgürlüklerini kullanırken kendilerini rahat ve güvende hissedeceği şehirler olduğunu kaydeden Babacan, "Şehirlerimizde güçlü aydınlatma sistemleri oluşturarak kadınların güven içinde özgür olmalarına destek olacağız. Yine bu bağlamda toplu taşıma hizmetlerinde de yeni bir uygulama başlatacağız. Kadının güvenliğini sağlamak amacıyla gece belirli saatlerde durak dışında da yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz." dedi.

Kadınların ekonomik durumlarını ve sosyal konumlarını güçlendirmek amacıyla kamu kaynaklarının kullanımında hakkaniyetli davranacaklarını da vurgulayan Babacan, kent yoksulluğunu kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede ise istihdam ve girişimcilik uygulamalarıyla asgariye indireceklerini dile getirdi.

Babacan, 15 dakikalık kent adını verdikleri kendi kendine yeten mahalle modeline de çalışacaklarını, parka, sağlık ocağına, kültürel ve ticari ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesini 15 dakikaya indirecek projeleri uygulamaya başlayacaklarını anlattı.

"Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş"

Kentin yaya altyapısında ve ulaşım araçlarında bebeklilerin, yaşlıların ve engellilerin hayatını kolaylaştıracaklarını söyleyen Babacan, "Mahallelere çocuk engelli ve yaşlı bakım merkezleri açacağız. Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş açarak, kadına ve aileye nefes aldıracağız." diye konuştu.

Babacan, yerel yönetimlerde de kadınların temsilinin yükselmesi ile ilgili yoğun bir çalışmaları olduğunu da bildirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalara ilişkin bir soru üzerine, Antalya, Muğla ve komşu illerdeki parti teşkilatlarının adeta seferber olduklarını, teşkilatların kendi aralarında ve vatandaşlar aracılığıyla sadece Manavgat için yaklaşık 5 tırlık yardım topladığını anlattı.

Erken seçim tartışmalarının sorulduğu Babacan, geçen yıl kasım ayı itibarıyla hukuken seçimlere girmeye hak kazandıklarını hatırlatarak, "Biz şu anda tamamen kendi işimize bakıyoruz. Kendi özgün kimliğimizi tüm Türkiye sathında anlatıyoruz ve vatandaşlarımızın DEVA Partisi'ni münferiden tanıması ve anlaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz." karşılığını verdi.

Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin adayları olup olmadığına yönelik soruyu da "Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili parti olarak kararımız, seçim kararının alınmasıyla beraber partimizin yetkili organlarında tartışılacaktır ve partimizin yetkili organları DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adayı konusunda gerekli kararı verecektir." diye yanıtladı.

Toplantıda, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de Eşitlikçi Kentler Projesi'ne ilişkin sunum yaptı.

Deva Partisi, İstihdam, Hükümet, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi 'Eşitlikçi Kentler Projesi'ni tanıttı - Son Dakika


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