DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu

02.09.2022 13:06
DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Candan Karlıtekin ile Evrim Rızvanoğlu, Kırklareli'nde parti teşkilatını ziyaret etti.

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Candan Karlıtekin ile Evrim Rızvanoğlu, Kırklareli'nde parti teşkilatını ziyaret etti.

Karlıtekin, partisinin il başkanlığında "Eylem Planları" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan eylem planlarında ülkede yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar 10 eylem planının yayınlandığını ifade eden Karlıtekin, parti programlarının da içinde yer aldığı toplam 22 eylem planının vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Türkiye'de yaşanan sorunların yüzde 90'ının teknik meseleler olduğunu savunan Karlıtekin, "Ehliyetli, konusunda uzmanların bir araya gelerek çözebileceği, çözüm üretebileceği meselelerdir. Bu anlamda da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde güzel bir heyet kurduk." dedi.

Eylem planlarını hazırlarken sadece partililerden değil, birçok uzmanın görüşlerinden de yararlandıklarını dile getiren Karlıtekin, şunları kaydetti:

"Bu fikirleri toplarken sadece organik olarak partililerden de yararlanmadık. Onun dışında memleketin iyiliği için böyle bir kaliteli, düzeyli, dolu dolu siyasi partinin kuruluşuna 'ben de destek olacağım' diyen fakat siyasette olmak da istemeyen insanların da fikirlerini alarak parti programımızı oluşturduk. Oradaki genel ilkeler ve genel ifadeleri somutlaştırdığımız işte bu eylem planları oldu. Çünkü geçmişte bu tecrübemiz vardı."

Rızvanoğlu da konuşmasında eylem planları hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Kaynak: AA

Candan Karlıtekin, Deva Partisi, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement