DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Karlıtekin ile Rızvanoğlu, Kırklareli'nde partilileriyle buluştu

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Candan Karlıtekin ile Evrim Rızvanoğlu, Kırklareli'nde parti teşkilatını ziyaret etti.

Karlıtekin, partisinin il başkanlığında "Eylem Planları" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan eylem planlarında ülkede yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar 10 eylem planının yayınlandığını ifade eden Karlıtekin, parti programlarının da içinde yer aldığı toplam 22 eylem planının vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Türkiye'de yaşanan sorunların yüzde 90'ının teknik meseleler olduğunu savunan Karlıtekin, "Ehliyetli, konusunda uzmanların bir araya gelerek çözebileceği, çözüm üretebileceği meselelerdir. Bu anlamda da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde güzel bir heyet kurduk." dedi.

Eylem planlarını hazırlarken sadece partililerden değil, birçok uzmanın görüşlerinden de yararlandıklarını dile getiren Karlıtekin, şunları kaydetti:

"Bu fikirleri toplarken sadece organik olarak partililerden de yararlanmadık. Onun dışında memleketin iyiliği için böyle bir kaliteli, düzeyli, dolu dolu siyasi partinin kuruluşuna 'ben de destek olacağım' diyen fakat siyasette olmak da istemeyen insanların da fikirlerini alarak parti programımızı oluşturduk. Oradaki genel ilkeler ve genel ifadeleri somutlaştırdığımız işte bu eylem planları oldu. Çünkü geçmişte bu tecrübemiz vardı."

Rızvanoğlu da konuşmasında eylem planları hakkında bilgi verdi.