Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret

02.08.2022 12:30
Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, Ankara’nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret ederek saldırıları kınadı.

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, Ankara'nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi'ni ziyaret ederek saldırıları kınadı.

Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik saldırılar gerçekleşmişti. Saldırılara ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar, Hasan Karal ve Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun Ankara'nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi'ni ziyaret etti. Burada Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelen DEVA Partisi yöneticileri, saldırıları kınayarak Alevi toplumuyla dayanışma duygularını paylaştı.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1 SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement