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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

19.07.2021 17:23
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti, System.String[]

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden ikinci kez istifa etti. Babaoğlan, istifa açıklamasında, "Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden görevlerimden istifa ettiğimi paylaşmak isterim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, 12 Nisan'da kabul edilmeyen istifa mektubunda belirttiği hususlarda değişiklik olmadığını belirterek istifa etti.

"ÖNCEKİ İSTİFAMDA BELİRTTİĞİM HUSULARDA DEĞİŞİM OLMADI"

Yazılı açıklama yapan Babaoğlan, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

Babaoğlan, açıklamasında ayrıca bugüne kadar birlikte yoğun emek harcadığı parti gönüllüsü arkadaşlarına, memleketi Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür ettiğini dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti - Son Dakika


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