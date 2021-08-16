DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Muş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

Parti Genel Sekreteri Dr. Medeni Yılmaz ile kente gelen Ekmen, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Hasköy, Korkut, Bulanık ve Malazgirt ilçelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve sellerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekmen, şöyle konuştu:

"Hiç olmadığı kadar çok yağmur yağıyor, hiç olmadığı kadar çok kuraklık var ve hiç olmadık yerlerde eş zamanlı yangınlar çıkıyor. NASA'nın günlük olarak yayınladığı bir haritaya göre geçen ay aynı gün 3 bin noktada yangın vardı. Bunlar artık kaçınılmaz sonuçlar. 81 ilin 81'inde örgütlüyüz, 973 ilçenin 660'sıında örgütlüyüz. Teşkilatlarımız sahada vatandaşın problemlerine ortak oluyor, derdini topluyor ve bunları parti politikalarına dönüştürüyoruz."

Genel Sekreter Yılmaz ise ülkedeki doğal afetlere değinerek, göç konusunun ülkede etraflıca tartışılmaya başlandığını ifade etti.