DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

20.04.2022 15:57
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Zonguldak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Zonguldak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Ergen ve partililer, daha sonra Karaman beldesine geçti.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ergen, yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin dokusunun her ile uygun olduğunu belirterek, "Aslında Türkiye'nin bir simülasyonunu, mozaiğini kendi partimizde yaşatıyoruz. Birbirinden farklı düşünen insanlar ortak geleceğe bakabiliyor. Bizi birbirimize bağlayan süreç, ileriye bakmak. Geçmişe bakarak yıllarımız da geçer, sorunları da çözemeyiz. Bu sorunlar artısıyla eksisiyle bizim sorunlarımız." ifadelerini kullandı.

Ergen, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, "Genç nüfus bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli hammadde. Japonya gibi, Almanya gibi yaşlı bir nüfusumuz yok. Eskisi gibi de yerin altından çıkan kaynakların zenginleştireceği dünyanın içinde değiliz. Burası yerin altından çıkan kaynakların şehri ama eskisi gibi petrol, altın bu ülkeyi zenginleştirmeyecek. Tamamen beşeri sermaye zenginleştirecek. Girişimcilik temelli, teknoloji temelli yepyeni bir endüstriye doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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Mustafa Ergen, Deva Partisi, Demokrasi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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