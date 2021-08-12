DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat, Mersin'de çeşitli ziyaretler yaptı.

DEVA Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat, partisinin İl Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Fırat, Akdeniz Ziraat Odası yönetimiyle yaptığı görüşmede de tanıtımını yaptıkları Tarım Eylem Planı'nın çiftçilerin sorunlarına çözüm sağlayacağını ifade ederek, " Türkiye'nin yeniden kendine yetebilen bir ülke haline gelmesi için doğru tarım politikaları ve lokal müdahalelerle üreticinin yanında olacağız. Doğru sulama politikaları ile çiftçimizin iklimsel sorunlardan en asgari şekilde etkilenmesi üzerine planlama yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlerinde Fırat'a DEVA Partisi İl Başkanı Cenk Cenkcimenoğlu da eşlik etti.