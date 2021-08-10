Üye Girişi
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da

10.08.2021 13:29
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da, System.String[]

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, "Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolara sahibiz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, " Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolara sahibiz." dedi.

Kavaf, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin sorunlarının çözümü olduğuna ve bu sorunların demokratik teamüllerle çözülmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kavaf, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaseten kadrolarımız ve ekibimizle yola çıkmış olmamızın nedeni bu. Bu nedenle çıktığımız yolculuğu anlamlı buluyoruz. Türkiye'nin çabuk iyileşme gücüyüz. Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolara sahibiz. Bu anlamda teşkilatlarımızla yoğun olarak partimizi, kendimizi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair yapmak istediklerimizi anlatıyoruz."

Kavaf, Türkiye'nin potansiyeli yüksek genç nüfusa sahip olduğunun da altını çizerek, "Genç nüfus ve potansiyelle Türkiye'nin yaralarını hep birlikte hızla sarabiliriz ve daha gelişmiş, müreffeh, huzurlu bir Türkiye'de hep birlikte yaşayabiliriz. Siyaseten çıktığımız yolculuğun kısaca özeti bu." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da

Selma Aliye Kavaf, Deva Partisi, Türkiye, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da - Son Dakika


Son Dakika

Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 14:24 Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:46 Yangında mahsur kalan anne ve yavruları kahraman Türk askeri kurtardı
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Mardin'de etkisiz hale getirilmişti! Canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış Mardin'de etkisiz hale getirilmişti! Canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış         
14:25
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
Davetliler görünce şaşırıp kaldı! Damada Bitcoin taktılar Davetliler görünce şaşırıp kaldı! Damada Bitcoin taktılar         
12:36
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement