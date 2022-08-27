Deva Partili Yeneroğlu: "Sedat Peker'in Yaptığı Açıklamalarda Adı Geçen Kişilerle İlgili Suç Duyurusunda Bulunacağız. Elbette Bir Gün Bu...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Sedat Peker'in eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı'ya ilişkin iddiaları üzerine suç duyurusunda bulanacaklarını duyurdu. Yeneroğlu, "Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sedat Peker'in; eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığı yönündeki iddiaları üzerine ismi geçenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeneroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır. Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır."