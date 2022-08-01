Yeneroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Temmuz Ayında Kaç Kamu Görevlisi İhraç Edildi?" - Son Dakika
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Yeneroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Temmuz Ayında Kaç Kamu Görevlisi İhraç Edildi?"

01.08.2022 16:54
Yeneroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Temmuz Ayında Kaç Kamu Görevlisi İhraç Edildi?"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, süresi dün dolan KHK’nın geçici 35. maddesinin son günlerinde çok sayıda kişinin bir anda kamudan ihraç edildiği iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, süresi dün dolan KHK'nın geçici 35. maddesinin son günlerinde çok sayıda kişinin bir anda kamudan ihraç edildiği iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL yetkilerinin uzatılmasıyla birlikte kamudan ihraçların önünü açan KHK'nın geçici 35. maddesinin süresinin dolduğu ve sürenin son gününe yaklaşırken çok sayıda kişinin bir anda kamudan ihraç edildiği" iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

"SOYUT İDDİALARI VEYA DEĞERLENDİRMELERİ NETİCESİNDE KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yeneroğlu, şunları ifade etti.

"Olağan dönemde, kamu görevlilerinin meslekten çıkarılabilmesi için kamu görevlisinin meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçu işlemesi ve ilgili kişiye Devlet Memurları Kanunu'ndaki usulü haklar kullandırılarak disiplin soruşturması süreçleri yürütülmesi gerekmektedir. Ancak bu hukuki güvenceler göz ardı edilerek ve çoğu zaman sözlü bir savunma dahi alınmadan, ilgili kişinin meslekten çıkarılmasını gerektiren belirli bir fiili söz konusu olmasa bile kişi hakkında 3. kişilerin soyut iddiaları veya değerlendirmeleri neticesinde kamu görevinden ihraçlar gerçekleştirilmiştir."

Yeneroğlu, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"4 YILLIK SÜREÇTE TOPLAM KAÇ KAMU GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLMİŞTİR"

-OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK'nın Geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir?"

-375 sayılı KHK'nın Geçici 35. maddesine dayanılarak, bu maddenin yürürlükte olduğu 4 yıllık süreçte toplam kaç kamu görevlisi ihraç edilmiştir?

-Bütün kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen ihraçlara dair istatistiki bilgiler nelerdir?

YORUMLAR
500
Altı ayda 10 bin 184 ton fındık ihraç edildi Altı ayda 10 bin 184 ton fındık ihraç edildi
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeneroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: 'Temmuz Ayında Kaç Kamu Görevlisi İhraç Edildi?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeneroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Temmuz Ayında Kaç Kamu Görevlisi İhraç Edildi?" - Son Dakika
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