Ali Babacan, 6. sınıf öğrencisinin mektubunu paylaştı: Hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş - Son Dakika
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Ali Babacan, 6. sınıf öğrencisinin mektubunu paylaştı: Hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş

08.12.2022 21:08
Ali Babacan, 6. sınıf öğrencisinin mektubunu paylaştı: Hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş

6. sınıf öğrencisi Ayşe Sevde Nurlan'ın kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, "Küçük arkadaşımın tabiriyle taahhüt ediyorum, hayat bayram olacak" ifadesini kullandı. Küçük kızın mektubunda, "Bence hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş. Hiçbir çocuk rahat değil. Hepimiz geleceğimizden kaygılıyız" sözlerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ayşe Sevde Nurlan'ın kendisine yolladığı mektubu Twitter hesabından paylaştı. Nurlan mektubunda, kendisinin ve arkadaşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAYAT ÇOCUKLARA BAYRAM OLACAĞINA ENDİŞE OLMUŞ"

Küçük kız mektubunda şunları söyledi: "Eskiden çocuklar sadece oyun, eğlence, macera şeklindeler. Şimdi ise korku, endişe, kriz şeklindeler (şeklindeyiz). Okula girdiğim an öğrencilerini 'Ya bugün çikolata 8 lira olmuş bu ne?' diyorlar. Ben böyle bir hayat istemiyorum (Çocuklar olarak hiçbirini istemiyoruz.) Bence hayat çocuklara bayram olacağına 'endişe' olmuş. Hiçbir çocuk rahat değil (Hepimiz geleceğimizden kaygılıyız.) Biz rahat hayat istiyoruz. Başkanım bizi kurtarın, biz eskisi gibi sadece oyun ve eğlence düşünmek istiyoruz. Biz çocuk olarak 'haklarımızı' istiyoruz."

6. sınıf öğrencisi, Babacan'a mektubunda böyle dert yandı: Hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş

"HAYAT BAYRAM OLACAK"

Ali Babacan ise paylaşımında, "Ayşe Sevde'nin bile huzurunu bozan bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz. Endişeye mahal yok. Küçük arkadaşımın tabiriyle taahhüt ediyorum: Hayat bayram olacak." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Ali Babacan, 6. sınıf öğrencisinin mektubunu paylaştı: Hayat çocuklara bayram olacağına endişe olmuş - Son Dakika
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